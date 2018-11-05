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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4'üncü hafta maçında, 8 Kasım Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda Belçika temsilcisi Anderlecht'i konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

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Can Bartu Tesisleri'nde Erwin Koeman yönetiminde saat 11.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen pas organizasyonlarıyla sürdü. Yine dar alanda gerçekleştirilen kanat organizasyonlarıyla devam eden antrenmanda daha sonra şut çalışan futbolcular, dar alanda gerçekleştirilen maçlarla antrenmanı tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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