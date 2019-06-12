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Fenerbahçe UEFA'dan haber bekliyor

Fenerbahçe'de her ne kadar yönetim transfer çalışmalarında bulunsa da diğer taraftan da UEFA tarafından FFP kurallarını ihlal ettiği için disipline sevkinin sonucunu bekliyor.

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UEFA'nın Fenerbahçe kararının Haziran ayı sonu ya da Temmuz ayının ilk haftasında çıkması öngörülüyor. Bu karar A takım kadro yapılanmasında çok ama çok belirleyici olacak. 
 
FFP anlaşması sebebiyle satmadan oyuncu alamayan yönetim, yeni sezon planlamasında bonservisi elinde olan isimleri alacak veya kiralama yoluna gidecek. 
 
Sarı-lacivertlilerin A planının önemli unsurlarından birisi de elinde para edecek Elif Elmas, Jailson ve Miha Zajc gibi oyuncuları satıp kaynak oluşturmak. Genç Elif'in Avrupa'dan ciddi talipleri var. Yönetimin Elmas'tan beklentisi de 15 milyon avro civarında. Miha Zajc ve Jailson gibi isimlerin de elden çıkarılarak kulübün kasasının rahatlatılması planlanıyor.
 
Patson Daka'ya takip
 
Slimani ve Soldado ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Frey'i de göndermeye çalışıyor. Bu bölgeye takviye yapacak olan yönetim Red Bull Salzburg'un 20 yaşındaki Zambiyalı golcüsü Patson Daka'yı listesine aldı.
 
(Türkiye)
 

Fırçayı uzatan Siamang özür diledi

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