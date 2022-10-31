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Spor

Fenerbahçe üst üste 4. galibiyetini aldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 yenerek ligde üst üste 4. maçını kazandı.

AA31 Ekim 2022 Pazartesi 00:50 - Güncelleme:
Fenerbahçe üst üste 4. galibiyetini aldı
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Fenerbahçe, 5-2'lik İstanbulspor galibiyetiyle kazanma serisini sürdürdü.

Ligde sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü ve Medipol Başakşehir'i mağlup eden Fenerbahçe, galibiyet serisini İstanbulspor'a karşı da devam ettirdi.

Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk kez üst üste 4 maç kazandı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu 4 maçta 14 gol atarak skorer bir görüntü çizdi.

LİGDE 4. KEZ 5 VE ÜZERİ GOL ATTI

Fenerbahçe, bu sezon ligde attığı gollerle dikkat çekti.

Geride kalan dönemde 11 maçta 34 gole imza atan sarı-lacivertliler, 4 müsabakada 5 ve üzeri gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya 6, Alanyaspor, Fatih Karagümrük ve İstanbulspor filelerine ise 5'er gol bıraktı.

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