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Spor

Fenerbahçe - VakıfBank Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Opet ile VakıfBank, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin yarı final rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe - VakıfBank Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

AA5 Nisan 2022 Salı 12:30 - Güncelleme: 5 Nisan 2022 Salı 12:30
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Voleybolda CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk derbisi yarın oynanacak.

Fenerbahçe Opet ile VakıfBank, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin yarı final rövanş maçında yarın karşı karşıya gelecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma S Sport 2'den canlı olarak yayımlanacak.

Müsabakayı, İsviçre'den Vladimir Simonovic ile Türkiye'den Erdal Akıncı hakem ikilisi yönetecek.

VakıfBank, yarı finalin ilk maçında Fenerbahçe Opet'i 3-1 yenmişti.

Rakibine karşı her iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kuracak ekip, finale yükselecek.

Her iki karşılaşmanın sonunda puan eşitliği olması halinde altın set kuralı devreye girecek. İkinci maçın bitiminden hemen sonra 15 sayı üzerinden oynanacak altın seti kazanan ekip, finalde mücadele etme hakkı yakalayacak.

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