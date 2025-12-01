Trendyol Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbi mücadelesinde Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Mücadelede ilk yarının son anlarında kritik bir pozisyon yaşandı.
Sarı lacivertliler tarafından 44'üncü dakikada kullanılan kornerde ceza sahası içinde oluşan karambolde top son olarak Edson Alvarez'e çarparak Galatasaray ağlarına yuvarlandı. Gol sonrası VAR'dan gelen uyarının ardından hakem Yasin Kol monitörde pozisyonu inceledi.
Hakem Yasin Kol, hava topu mücadelesinde topun Milan Skriniar'ın eline çarptığı gerekçesiyle golü iptal etti.
İŞTE O AN