1 Aralık 2025 Pazartesi
  • Spor
Spor

Fenerbahçe VAR'a takıldı! Gol iptal edildi

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği dev derbi maçında kritik bir an yaşandı. İlk yarının son dakikalarında sarı lacivertlilerin bulduğu gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi. İşte detaylar…

1 Aralık 2025 Pazartesi 20:57
Fenerbahçe VAR'a takıldı! Gol iptal edildi
Trendyol Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbi mücadelesinde Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Mücadelede ilk yarının son anlarında kritik bir pozisyon yaşandı.

Sarı lacivertliler tarafından 44'üncü dakikada kullanılan kornerde ceza sahası içinde oluşan karambolde top son olarak Edson Alvarez'e çarparak Galatasaray ağlarına yuvarlandı. Gol sonrası VAR'dan gelen uyarının ardından hakem Yasin Kol monitörde pozisyonu inceledi.

Hakem Yasin Kol, hava topu mücadelesinde topun Milan Skriniar'ın eline çarptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

İŞTE O AN

