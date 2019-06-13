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Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın efsane oyuncusu Şeref Has 83 yaşında vefat etti

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski futbolcularından Şeref Has (83) hayatını kaybetti.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi: "14 yıl boyunca formamızı giyen ve kulübümüzde yöneticilik görevi de yapan 2996 numaralı Yüksek Divan Kurulu üyemiz eski milli futbolcu Şeref Has’ı kaybetmiş olmanın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz.

Fenerbahçemizin ve Türk sporunun efsane ismi Şeref Has’a Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz.

Fenerbahçe formasıyla çıktığı 605 maçta 168 gol kaydeden Şeref Has, 39 kez de A Milli takım formasını giymişti. 5 defa Türkiye Ligi, 2 defa İstanbul Ligi şampiyonluğu yaşayan eski futbolcumuz; Türkiye Kupası, Spor Toto Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Balkan Kupası zaferlerinde de takımımızda yer almıştı.

Mekânı cennet olsun."

Kaşla göz arasında böyle çaldı

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