Fenerbahçe ve Alanyasor 18. kez karşı karşıya

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk olacağı Corendon Alanyaspor ile ligde 18. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin rekabette 10'a 3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 16.00'da deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 21 maçta 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 51 puanla ikinci sırada bulunuyor. Turuncu-yeşilliler ise 21 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 28 puanla 9. sırada yer alıyor.

Ligde 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, bu müsabakayı da kazanarak zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

LİGDE 18. RANDEVU

Fenerbahçe, Alanyaspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2016 yılından itibaren rakibiyle 17. kez mücadele etti. Geride kalan maçlarda sarı-lacivertliler 10 galibiyet elde ederken, turuncu-yeşilliler 3 kez kazandı. 4 müsabaka ise berabere tamamlandı. Kanarya'nın 37 golüne, Akdeniz temsilcisi 17 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe, Dusan Tadic'in 2 ve Edin Dzeko'nun de 1 golüyle 3-0 kazandı.

FARKLI SKORLAR

Rekabette en gollü karşılaşma 13 Mart 2022'de Alanya'da oynanırken, sarı-lacivertliler sahadan 5-2 galibiyetle ayrıldı. En farklı skoru da 18 Eylül 2022'de Fenerbahçe 5-0'lık skorla aldı. Akdeniz ekibi ise rakibine karşı en farklı galibiyeti 2019-2020 sezonunda evinde 3-1 kazanarak elde etti.

YOUSSEF EN-NESYRİ CEZALI

Sarı-lacivertliler, takımın en golcü ismi Youssef En-Nesyri'den yararlanamayacak. Çaykur Rizespor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Faslı futbolcu, Alanyaspor mücadelesinde oynamayacak.

DIŞ SAHA KARNESİ

Jose Mourinho'nun öğrencileri bu sezon deplasmanda 11 maç oynadı. Bu süreçte 7 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Dış sahada 24 puan toplayan sarı-lacivertliler, 30 gol kaydetti. Kanarya, deplasmanda son maçını Adana Demirspor'a karşı oynarken rakibini 4-0 yendi.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Süper Lig'de son 2 maçını geriden gelerek kazanan Fenerbahçe, 5 maçlık galibiyet serisinde 3 gollük ortalama yakaladı. Oynadığı 21 maçında 20'sinde fileleri havalandırmayı başaran sarı-lacivertliler 55 gol kaydetti. Kanarya, bu performansıyla ligin en golcü takımı olarak zirvede bulunuyor.

ALANYASPOR, EVİNDE SON 4 MAÇI KAZANDI

Alanyaspor'da teknik direktör değişikliği sonrası iç sahada puan kaybı yaşanmadı. Deplasmanda son olarak Göztepe'yi mağlup eden Sami Uğurlu'nun öğrencileri evinde oynadığı son 4 maçta da sahadan 3 puanla ayrıldı. Turuncu-yeşilliler, sahasında son olarak ise Başakşehir'i 5-4 mağlup etti. Alanyaspor, ligde iç sahada oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 18 puan topladı.

FENERBAHÇE'DE 3 İSİM KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski, Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Alanyaspor maçında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK

Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Esat Sancaktar yapacak. Maçın 4. hakemi Muhammet Ali Metoğlu olacak.