İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Haziran 2025 Salı / 21 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,4091
  • EURO
    45,6606
  • ALTIN
    4302.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe ve Atletico Madrid'in gündemindeydi! Merih Demiral kararını verdi
Spor

Fenerbahçe ve Atletico Madrid'in gündemindeydi! Merih Demiral kararını verdi

Al-Ahli forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, Fenerbahçe ve Atletico Madrid'in ilgisine rağmen Suudi Arabistan'da kalma kararı aldı. 27 yaşındaki deneyimli oyuncunun Al-Ahli ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ17 Haziran 2025 Salı 13:11 - Güncelleme:
Fenerbahçe ve Atletico Madrid'in gündemindeydi! Merih Demiral kararını verdi
ABONE OL

Al Ahli forması giyen Merih Demiral, kariyerine Suudi Arabistan ekibinde devam etmek istiyor.

FENERBAHÇE VE ATLETICO

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe ve Atletico Madrid, milli yıldıza ilgi gösterdi. iki kulübün, Merih Demiral'ın şartları hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

DEVAM ETMEK İSTİYOR

Merih Demiral, bu ilgiye rağmen Al Ahli'de devam etmeyi planlıyor.

SEZON PERFORMANSI

Al Ahli'de geride kalan sezonda 44 maçta süre bulan Merih Demiral, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki milli futbolcunun Al Ahli ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.