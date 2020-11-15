İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2020 Pazar / 29 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6845
  • EURO
    9,0913
  • ALTIN
    466.334
  • BIST100
    1291.29
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe ve Başakşehir arasında dev takas!
Spor

Fenerbahçe ve Başakşehir arasında dev takas!

Fenerbahçe ve Başakşehirli yöneticilerin önümüzdeki günlerde bir araya gelerek Edin Visca - Deniz Türüç takasını masaya yatıracakları iddia edildi.

15 Kasım 2020 Pazar 09:25 - Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 09:25
ABONE OL

Fenerbahçe ve Başakşehir sezon sonunda büyük takasa hazırlanıyor. Hep taraftarı olan büyük bir takımda oynamak istediğini belirten Edin Visca sezon sonunda Fenerbahçe'nin yolunu tutabilir. Başakşehir'de kiralık oynayan Deniz Türüç de bonservisiyle İstanbul ekibine geçecek.

Süper Lig'de oynadığı süre boyunca istikrarlı futbolu ve skora katkısıyla dikkat çeken Visca'nın da Fenerbahçe'ye sıcak baktığı öğrenildi. Visca bu sezon 8 lig maçında 3 gol attı.

F.Bahçe'den Başakşehir'e kiralanan Deniz Türüç ise yeni takımında ritmini buldu. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı maçlar çıkaran tecrübeli oyuncu da teklife olumlu bakıyor.

F.Bahçe ve Başakşehirli yöneticiler önümüzdeki günlerde bir araya gelip transfer şartlarını masaya yatıracak. Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut, Visca'yı çok istiyor.

Takvim

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.