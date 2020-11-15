15 Kasım 2020 Pazar 09:25 - Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 09:25

Fenerbahçe ve Başakşehir sezon sonunda büyük takasa hazırlanıyor. Hep taraftarı olan büyük bir takımda oynamak istediğini belirten Edin Visca sezon sonunda Fenerbahçe'nin yolunu tutabilir. Başakşehir'de kiralık oynayan Deniz Türüç de bonservisiyle İstanbul ekibine geçecek.

Süper Lig'de oynadığı süre boyunca istikrarlı futbolu ve skora katkısıyla dikkat çeken Visca'nın da Fenerbahçe'ye sıcak baktığı öğrenildi. Visca bu sezon 8 lig maçında 3 gol attı.

F.Bahçe'den Başakşehir'e kiralanan Deniz Türüç ise yeni takımında ritmini buldu. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı maçlar çıkaran tecrübeli oyuncu da teklife olumlu bakıyor.

F.Bahçe ve Başakşehirli yöneticiler önümüzdeki günlerde bir araya gelip transfer şartlarını masaya yatıracak. Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut, Visca'yı çok istiyor.

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