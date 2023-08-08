Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta kanat transferi için son aday Nicolas Pepe oldu ancak Beşiktaş bu transferde ezeli rakibiyle karşı karşıya kalacak.

Beşiktaş, Arsenal'le ayrılığın eşiğinde bulunan Fildişi Sahilli sağ kanat Nicolas Pepe'yle ön anlaşmaya vardı. Oyuncuyla 2.5 milyon Euro garanti ücret artı bonus karşılığında el sıkışan Beşiktaş deneyimli ismin İngiliz ekibinden ayrılıp boşa çıkmasını bekliyor.

BONSERVİSİYLE AYRILMAK ZORUNDA

Arsenal menajeri Mikel Arteta'nın yeni sezon planlamasında bulunmayan ve takım kampına da alınmayan 1,83'lük hücumcunun kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi var. Geçen sezonu Nice'de kiralık olarak geçiren Pepe, kiralık olarak gidemeyeceği için ayrılmak zorunda.

Yeni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da başarı hedefleyen Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Hücum hattında alternatifli bir kadro isteyen Güneş'in bu düşüncesi sonrası İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den gündeme alınan Nicolas Pepe konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. 28 yaşındaki sağ kanat için menajeri aracılığıyla girişimlere başlayan ve bir süredir görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, deneyimli futbolcuyla ön anlaşma yaptı. Beşiktaş'ın Pepe'yle 2.5 milyon Euro garanti ücret artı bonus karşılığında 3 yıllığına el sıkıştığı öğrenildi. Beşiktaş yönetimi, Arsenal'den bedelsiz olarak ayrılma garantisi veren oyuncu menajerinden bu sözünü tutmasını bekliyor.

FENERBAHÇE DE DEVREYE GİRDİ

Rachid Ghezzal çok sakatlandığı için Arabistan'a satmak isteyen Beşiktaş, Nicolas Pepe'yi istiyor. Fanatik'in haberine göre, bu transferde ısrarcı olan Beşiktaş, son olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu oyuncuyla temas kurduğu bilgisine ulaştı. Daha önce yıldız oyuncunun temsilcisinden söz alan yönetimin, bu yönde çalışmalarını sürdürmesi ve transferde ısrarcı olması dikkat çekiyor.