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Spor

Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi PFDK'ya sevk etti.

DHA9 Şubat 2024 Cuma 14:49 - Güncelleme:
Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi ise Gaziantep FK ile deplasmanda oynanan Türkiye Kupası maçındaki çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle PFDK'ya sevk etti. Ayrıca Beşiktaş da Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile oynanan karşılaşmadaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Hukuk Müşavirliği'nce alınan kararlar şöyle:

"1- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü'nün 06.02.2024 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-YILPORT SAMSUNSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki " talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı Geçici m.2 uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 07.02.2024 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.- FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, " saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve " merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3-BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 08.02.2024 tarihinde oynanan BITEXEN ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4-TEKSÜT BANDIRMA SPOR Kulübü Başkanı ONUR GÖÇMEZ'in 06.02.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TEKSÜT BANDIRMA SPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakası sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu beyanlarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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