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Spor

Fenerbahçe ve Beşiktaş Ziyech transferinde karşı karşıya

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Beşiktaş Faslı yıldız oyuncu Hakim Ziyech transferinde karşı karşıya geldi. İşte detaylar...

15 Mayıs 2023 Pazartesi 21:31 - Güncelleme:
Fenerbahçe ve Beşiktaş Ziyech transferinde karşı karşıya
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Süper Lig'de sezonun sonuna doğru yaklaşırken kulüpler gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başlamış durumda.

Fransız basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe ve Beşiktaş, Chelsea'de forma giyen Faslı yıldız Hakim Ziyech ile ilgileniyor ve iki kulüp de oyuncuyu gelecek yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.

AYRILMAK İSTİYOR

Haberde, Chelsea'de aldığı süreden memnun olmayan Hakim Ziyech'in de yaz transfer döneminde takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

30 yaşındaki başarılı futbolcu Hakim Ziyech, bu sezon Chelsea formasıyla çıktığı 23 resmi maçta 2 asist kaydetti.

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