Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği Andrew Robertson'dan kötü haber geldi.

Brentford maçının ardından Liverpool formasına veda eden İskoç sol bek için sürpriz transfer iddiası ortaya atıldı.

TOTTENHAM İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME

Nicolo Schira'nın haberine göre Robertson, Premier Lig ekiplerinden Tottenham ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

KISA SÜRE İÇİNDE RESMİYET KAZANACAK

32 yaşındaki futbolcunun transferinin kısa süre içinde resmiyet kazanmasının beklendiği ifade edildi.

Tottenham Premier Lig'in son haftasında Everton'ı 1-0 mağlup ederek ligde kalmayı başarmıştı.

Bu sezon Liverpool formasıyla 36 karşılaşmada görev alan Robertson, yaklaşık 2000 dakika sahada kaldı ve 3 gol ile 2 asistlik katkı sağladı.

İskoçya Milli Takımı'nda ise kaptanlık yapan deneyimli oyuncu, milli formayla çıktığı 92 maçta 4 gol kaydetti.

Kariyerinde önemli başarılara imza atan Robertson, Liverpool ile iki Premier Lig şampiyonluğu ve bir UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamıştı.