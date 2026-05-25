  • Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kötü haber! Andrew Robertson için sürpriz iddia
Spor

Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kötü haber! Andrew Robertson için sürpriz iddia

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alan 32 yaşındaki deneyimli sol bek oyuncusu Andrew Robertson'dan kötü haber geldi. Yıldız oyuncunun, Premier Lig ekibi Tottenham ile anlaştığı iddia edildi. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ25 Mayıs 2026 Pazartesi 14:10 - Güncelleme:
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği Andrew Robertson'dan kötü haber geldi.

Brentford maçının ardından Liverpool formasına veda eden İskoç sol bek için sürpriz transfer iddiası ortaya atıldı.

TOTTENHAM İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME

Nicolo Schira'nın haberine göre Robertson, Premier Lig ekiplerinden Tottenham ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

KISA SÜRE İÇİNDE RESMİYET KAZANACAK

32 yaşındaki futbolcunun transferinin kısa süre içinde resmiyet kazanmasının beklendiği ifade edildi.

Tottenham Premier Lig'in son haftasında Everton'ı 1-0 mağlup ederek ligde kalmayı başarmıştı.

Bu sezon Liverpool formasıyla 36 karşılaşmada görev alan Robertson, yaklaşık 2000 dakika sahada kaldı ve 3 gol ile 2 asistlik katkı sağladı.

İskoçya Milli Takımı'nda ise kaptanlık yapan deneyimli oyuncu, milli formayla çıktığı 92 maçta 4 gol kaydetti.

Kariyerinde önemli başarılara imza atan Robertson, Liverpool ile iki Premier Lig şampiyonluğu ve bir UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamıştı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.