Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan İstanbulspor'a destek

Fenerbahçe ce Beşiktaş yönetimleri, İstanbulspor yönetiminin TFF yönetimini eleştiren basın toplantısına yönetici düzeyinde katılım gösterdi.

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve Başkan Yardımcısı Bayram Saral'ın düzenlediği basın toplantısına Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan ve Beşiktaş yöneticisi Kadir Kılıç katıldı ve İstanbulspor yönetimine destekte bulundu.

TFF yönetimine ağır eleştirilerde bulunulan toplantıya Galatasaray ve Trabzonspor yönetimlerinden ise katılan olmadı.