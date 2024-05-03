İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2024 Cuma / 25 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3557
  • EURO
    34,7866
  • ALTIN
    2392.51
  • BIST100
    10250.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan İstanbulspor'a destek
Spor

Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan İstanbulspor'a destek

Fenerbahçe ve Beşiktaş yönetimleri, İstanbulspor yönetiminin TFF yönetimini eleştiren basın toplantısına yönetici düzeyinde katılım gösterdi.

3 Mayıs 2024 Cuma 12:08 - Güncelleme:
Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan İstanbulspor'a destek
ABONE OL

Fenerbahçe ce Beşiktaş yönetimleri, İstanbulspor yönetiminin TFF yönetimini eleştiren basın toplantısına yönetici düzeyinde katılım gösterdi.

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve Başkan Yardımcısı Bayram Saral'ın düzenlediği basın toplantısına Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan ve Beşiktaş yöneticisi Kadir Kılıç katıldı ve İstanbulspor yönetimine destekte bulundu.

TFF yönetimine ağır eleştirilerde bulunulan toplantıya Galatasaray ve Trabzonspor yönetimlerinden ise katılan olmadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.