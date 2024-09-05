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Spor

Fenerbahçe ve Galatasaray, Avrupa kadrolarını açıkladı! Dikkat çeken eksikler...

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Fenerbahçe ve Galatasaray, Avrupa Ligi kadrosunu bildirdi. İki takımda da eksik isimler dikkat çekti.

5 Eylül 2024 Perşembe 16:34 - Güncelleme:
Fenerbahçe ve Galatasaray, Avrupa kadrolarını açıkladı! Dikkat çeken eksikler...
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Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek kadrosu belli oldu.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılı kulübün bildirdiği kadroda 4 isim yer almazken bu isimler; Eyüp Aydın, Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu oldu.

Galatasaray'da yeni transferler Victor Osimhen ve Ismail Jakobs ise kadroda yer aldı.

İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu;

Kaleci: Fernando Muslera, Günay Güvenç, Batuhan Şen

Defans: Elias Jelert, Victor Nelsson, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan

Orta saha: Lucas Torreira, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech

Hücum: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Dries Mertens, Michy Batshuayi, Mauro Icardi, Victor Osimhen

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertlilerin UEFA kadrosunda; Oğuz Aydın, Levent Mercan, Ryan Kent ve Bartuğ Elmaz yer almadı.

Fenerbahçe'nin kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: İrfan Can Eğribayat, Livakovic, Ertuğrul Çetin

Savunma: Samet Akaydin, Çağlar, Djiku, Mert Müldür, Oosterwolde, Becao, Osayi Samuel

Orta saha: İsmail Yüksek, Mert Hakan, Fred, İrfan Can Kahveci, Amrabat, Szymanski,

Forvet: Dzeko, Tadic, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin

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