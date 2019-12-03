Fenerbahçe ve Galatasaray, Chuba Akpom için yarışıyor
Fenerbahçe ve Galatasaray scout ekipleri, Oliympiakos-PAOK maçını yakından takip etti. İki takımın da gözü PAOK’un 24 yaşındaki golcüsü Chuba Akpom’daydı.
Fenerbahçe hafta sonu oynanan Oliympiakos-PAOK maçını yakından takip etti. Kanarya’nın scout ekipleri zorlu karşılaşmada PAOK’un golcüsü Chuba Akpom’u yakından izledi. 24 yaşındaki golcüyü Galatasaray, Fiorentina ve Werder Bremen’in de takip ettiği bildirildi. Arsenal’in alt yapısından yetişen başarılı golcü bu sezon PAOK formasıyla 15 maçta 3 gol attı. Akpom’un kulübü ile olan sözleşmesi 2021’in Haziran ayında bitiyor. Akpom’un piyasa değeri 3 milyon euro.
Akşam
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