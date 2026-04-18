  • Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu: Bernardo Silva'ya İtalyan kancası!
İtalyan devi Juventus, Manchester City'de forma giyen Bernardo Silva için harekete geçmeye hazırlanıyor. Portekizli yıldızın ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılırken, Çizme ekibinin Silva'ya bonuslar dahil 7 milyon Euro ücret ve 3 yıllık sözleşme teklif edeceği belirtildi.

HABER MERKEZİ18 Nisan 2026 Cumartesi 18:55 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'den Galatasaray ve Fenerbahçe ile de ismi geçen Bernardo Silva için flaş gelişmeler yaşanıyor.

La Stampa'da yer alan habere göre; İtalya Serie A ekibi Juventus, Portekizli yıldız için liderlik rolü ile birlikte bonuslar dahil 7 milyon Euro ücret ve 3 yıllık sözleşme teklif edecek.

Öte yandan haberde Bernardo Silva için Barcelona ve Benfica'nın da devrede olduğu belirtildi.

Birçok talibi olan Bernardo Silva ise Dünya Kupası öncesi yeni takımını belirlemek istiyor.

Manchester City'de bu sezon 44 maçta süre bulan Bernardo Silva, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

