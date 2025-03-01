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Spor

Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılıyordu! Kevin De Bruyne'de sürpriz gelişme

Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kevin De Bruyne'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Belçikalı yıldız, Diego Simeone yönetimindeki Atlético Madrid tarafından yakından takip ediliyor. İşte detaylar...

Haber Merkezi1 Mart 2025 Cumartesi 10:18 - Güncelleme:
Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılıyordu! Kevin De Bruyne'de sürpriz gelişme
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Manchester City'nin efsane oyuncularından Kevin De Bruyne'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Belçikalı yıldızın, kulüpte kalma ihtimali giderek azalıyor. Teknik direktör Pep Guardiola, oyuncusunun "dürüst bir öz değerlendirme" yapacağını belirtirken, Atlético Madrid'in teknik patronu Diego Simeone'nin de süreci yakından takip ettiği ifade ediliyor.

10 yıldır Manchester City forması giyen ve altı Premier Lig şampiyonluğu ile 2023 Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan De Bruyne, artık kariyerinde yeni bir maceraya atılmayı düşünüyor. Son dönemde sakatlıklarla boğuşan ve performansında düşüş yaşayan 32 yaşındaki oyuncuya ABD ve Suudi Arabistan'dan da teklifler olduğu bildiriliyor. Ancak rekabetçi bir ligde kalmak isteyen yıldız futbolcunun, La Liga'da Simeone yönetiminde oynamaya sıcak bakabileceği konuşuluyor.

2015'te Wolfsburg'dan 75 milyon euro karşılığında transfer edilen De Bruyne, Manchester City formasıyla çıktığı 408 maçta 105 gol ve 173 asist yaptı. 2024/25 sezonunda ise şu ana kadar 26 maça çıkıp üç gol ve altı asist kaydetti. Atlético Madrid'in bu transfer için nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.

SÜPER LİG DEVLERİNİN DE GÜNDEMİNDEYDİ

Kevin De Bruyne'nin ismi ara transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anıldı. Ancak beklenen ilerleme gerçekleşmeyince Belçikalı futbolcu sezonu İngiltere'de tamamlama kararı aldı.

Öte yandan Galatasaray'ın, Kevin De Bruyne için sezon sonunda yeniden bir girişimde bulunabileceği de ileri sürüldü.

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