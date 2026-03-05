Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Africa Foot'ta yer alan habere göre; sarı-lacivertli ekip, Tottenham forması giyen Pape Matar Sarr'ı kadrosuna katmak istiyor. Haberde, Senegalli oyuncunun Fenerbahçe'nin öncelikli hedefi olduğu belirtildi.

İngiliz devinin oyuncuyu cazip bir teklif gelmesi halinde satacağı yazıldı.

GALATASARAY DA İSTİYOR

Öte yandan haberde flaş bir iddiaya yer verildi. Fenerbahçe'nin yanı sıra Pape Matar Sarr'ı Galatasaray'ın da istediği vurgulandı.

PERFORMANSI

Bu sezon Tottenham forması ile 28 maça çıkan 23 yaşındaki Senegalli orta saha, bu müsabakalarda 2 gol atıp 3 de asist yaptı.