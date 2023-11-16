Fenerbahçe ve Galatasaray transfer yarışına girdi!

Süper Lig'de şampiyonluk hedefi süren ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir aşama kaydetmek isteyen Galatasaray, kış transfer dönemine hazırlık yapıyor. Sarı kırmızılılar orta saha, sol bek ve stoper transferleri ile kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

İLK HEDEF SALİH ÖZCAN

Borussia Dormund forması giyen, Fenerbahçe ile de ismi anılan Salih Özcan için Galatasaray'da yarışa girmiş durumda. Tanguy Ndombele ile dikiş tutturamayan sarı kırmızılı ekip orta sahayı yerli takviyesi arıyor. Rotasını Bundesliga'ya çeviren Cimbom, Salih Özcan için resmi adım atmaya hazırlanıyor. Borussia Dortmund'da ilk 11 ve yedek kulübesi arasında gidip gelen Salih Özcan ise Türkiye'ye sıcak bakıyor. Alman basınına göre bu transfer, satın alma opsiyonlu bir kiralık hamlesi ile gerçekleşebilir.

KULÜBE YABANCI DEĞİL VE YERLİ: OZAN KABAK

Victor Nelsson ile yolların ayrılmasına sıcak bakan Galatasaray kurmayları, o bölgeyi yerli bir oyuncu ile doldurmak istiyor. Nelsson'un ise bir sonraki durağının İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla olacağı iddia edildi. Galatasaray yöneticileri, Danimarkalı savunmacının satışından ciddi bir bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.

Galatasaray'ın en pahalı satışları arasında yer alan Ozan kabak, tam 11 milyon euro bedelle Florya'dan Bundesliga ekibi Stuttgart'ın yolunu tutmuştu. Şu anda ise yine Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim formasını giyen milli futbolcunun ismi tekrar Galatasaray ile anılmaya başlandı. Alman basını ise mali nedenlerden dolayı Galatasaray'ın yine bir kiralama hamlesi yapabileceğini yazdı.

ANGELİNO YERİNE BEŞİKTAŞ'IN ESKİ YILDIZI

Angelino'nun beklentilerin altında kalan performansıyla sol bekte kanamayı durduramayan Galatasaray, çareyi transfer döneminde bulmayı umuyor. Angelino, 3 maça daha çıkarsa opsiyon devreye girecek ve sarı-kırmızılılar, Leipzig kulübüne 6 milyon Euro bonservis ödeyecek. Galatasaray, Angelino'nun opsiyon devreye girmeden yıldız oyuncuyla yollarını ayırmayı planlıyor.

Sol beki yerli yapıp diğer bölgelerde rahat etmek isteyen sarı kırmızılılar, Beşiktaş'ın eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı radarına aldı. Sakatlık dolayısıyla büyük sıkıntı çeken Rıdvan Yılmaz, tekrar Türkiye'ye dönüp mücadelesine devam etmek istiyor.