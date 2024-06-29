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Spor

Fenerbahçe ve Galatasaray transfer yarışına girdi!

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, Sparta Prag forması giyen Sırp sol kanat Veljko Birmancevic'i gündemine aldı.

29 Haziran 2024 Cumartesi 19:22 - Güncelleme:
Fenerbahçe ve Galatasaray transfer yarışına girdi!
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Takımların gelecek sezon transfer çalışmaları devam ederken Galatasaray ve Fenerbahçe, sürpriz bir isim için karşı karşıya geldi.

Sırp basınından Mozzart Sport'a göre; Galatasaray ve Fenerbahçe, Sparta Prag forması giyen Sırp sol kanat Veljko Birmancevic ile ilgileniyor.

PRAG'IN BEKLENTİSİ

Prag'ın başarılı oyuncu için 7 milyon euroluk bir beklentisinin olduğu ifade edildi.

Sırbistan Milli Takımı ile EURO 2024'te de boy gösteren yıldız oyuncu, turnuvada çok fazla süre bulamadı.

BİRÇOK KULÜBÜN RADARINDA

Kulübü Prag'da da etkili performans sergileyen 26 yaşındaki sol kanadın birçok takımın radarında olduğu kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Prag formasıyla 50 maça çıkan başarılı oyuncu, 22 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

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