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Spor

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya gelecek

Ezeli rekabet transfer sürecinde de devam edecek. Fenerbahçe ve Galatasaray; Hellas Verona forması giyen kaleci Lorenzo Montipo'yu kadrolarına katmak için kolları sıvadı.

29 Nisan 2023 Cumartesi 20:34 - Güncelleme:
Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya gelecek
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Fenerbahçe ve Galatasaray için sürpriz bir transfer iddiası geldi.

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Tuttomercato'da yer alan habere göre, Hellas Verona'nın kalecisi Lorenzo Montipo'nun sezon sonunda takımdan ayrılmasının yakın olduğu öne sürüldü. Verona'nın ligde kalsa bile, Montipo'nun takımdan ayrılabileceği kaydedildi.

TÜRK EKİPLERİ DEVREDE

27 yaşındaki İtalyan kaleciye Türkiye'den iki takımın ilgi gösterdiği ve bu ekiplerin Fenerbahçe ile Galatasaray olduğu aktarıldı.

Verona ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden 27 yaşındaki futbolcu için nihai kararın önümüzdeki haftalarda verileceği belirtildi.

NİHAİ KARAR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA

Verona ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden 27 yaşındaki futbolcu için nihai kararın önümüzdeki haftalarda verileceği belirtildi.

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