İSTANBUL 29°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mayıs 2026 Çarşamba / 11 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9064
  • EURO
    53,4383
  • ALTIN
    6559.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ademola Lookman müjdesi
Spor

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ademola Lookman müjdesi

Adı uzunca bir süre Fenerbahçe ve Galatasaray anılan Ademola Lookman'ı transfer eden Atletico Madrid, Nijeryalı sol kanat oyuncusunu satış listesine koydu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ27 Mayıs 2026 Çarşamba 14:23 - Güncelleme:
Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ademola Lookman müjdesi
ABONE OL

2025-26 sezonunda uzun süre ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Ademola Lookman, ara transfer döneminin son gününde 35 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer olmuştu.

İspanyol devindeki ilk 3 ayında 24 maça çıkan ve 9 gol - 4 asist gibi etkileyici bir performans sergileyen Nijeryalı sol kanat oyuncusu buna rağmen göze girmeyi başaramadı.

AYRILIK KARARI

Fichajes'in haberine göre; Atletico Madrid, teknik direktör Diego Simeone'nin taktiksel planlarına uyum sağlamakta güçlük çektiğini söylediği Ademola Lookman ile ayrılık kararı aldı.

BONSERVİSİ 60 MİLYON EURO

Kırmızı-beyazlı kulübün, daha uyumlu ve etkili bir takım oluşturmak istediği için Simeone'nin isteklerini yerine getirmeye öncelik verdiği ve özellikle İngiltere'den birçok talibi bulunan 28 yaşındaki sol kanat oyuncusunu bu yaz 60 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle satarak yapılacak transferlere kaynak yaratmak istediği belirtildi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY YENİDEN DEVREYE GİREBİLİR

Noa Lang ile yollarını ayıran Galatasaray ve Kerem Aktürkoğlu dışında sol kanat rotasyonunda oyuncu bulunmayan Fenerbahçe, bir süredir Milan'dan ayrılması beklenen Rafael Leao ile ilgileniyordu.

İki ezeli rakibin yaşanan bu sürpriz gelişme sonrasında Ademola Lookman için ilerleyen günlerde yeniden devreye girmesi bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Marşa bastı, neye uğradığını şaşırdı! Panik anları kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.