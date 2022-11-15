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Spor

Fenerbahçe ve Galatasaray'a La Liga'dan rakipler geliyor

Kulüpler Birliği, La Liga ile dostluk turnuvasını düzenleneceğini açıkladı. Turnuvada Galatasaray ve Fenerbahçe, Rayo Vallecano ve Villarreal ile karşılaşacak.

IHA15 Kasım 2022 Salı 20:28 - Güncelleme:
Fenerbahçe ve Galatasaray'a La Liga'dan rakipler geliyor
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30 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında Fenerbahçe ve Galatasaray, İspanya LaLiga ekiplerinden Rayo Vallecano ve Villarreal'in yer alacağı dostluk turnuvasında yer alacak.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada İstanbul'da dostluk turnuvası düzenlenecek. Kulüpler Birliği Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Vakfımız, iş birliği içerisinde olduğu LaLiga ile Katar'da gerçekleştirilecek Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada dostluk turnuvası düzenlenecektir. Bu organizasyon kapsamında LaLiga takımlarından Villarreal CF ve Rayo Vallecano, Süper Lig takımlarımızdan Fenerbahçe ve Galatasaray ile karşılaşacaktır. Karşılaşmalar ekiplerimizin stadyumlarında oynanacaktır. Turnuva ile alakalı detaylar ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

MAÇ PROGRAMI İSE ŞÖYLE:

30 Kasım Çarşamba

20.00: Fenerbahçe - Rayo Vallecano

3 Aralık Cumartesi

16:00: Galatasaray - Rayo Vallecano

19:00: Fenerbahçe - Villarreal

6 Aralık Salı

20.00: Galatasaray - Villarreal

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