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Spor

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ortak proje

Galatasaray ile Fenerbahçe Avrupa'da ortak bir projeye imza atıyor. Amatör branşlarda ortak hareket edecek iki ezeli rakip ve ebedi dost, Avrupa'da da ortak mağaza açıyor.

Milliyet11 Ekim 2021 Pazartesi 08:28 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 08:28
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki yakınlaşma yeni bir boyuta taşınıyor. Amatör branşlarda iki kulübün sponsorlar konusunda ortak hareket etme kararı almasının ardından farklı bir adım daha atıldı. İki ezeli rakip ve ebedi dost, bu kez de yurt dışında ortak mağazaların kurulmasını gündemine aldı.

İki kulüp lisanslı ürünlerini beraber açacakları mağazada satacak. Bu konuda taraflar arasında fikirler masaya yatırılırken ekonomik yönden getirileri konuşuldu. Hatta ilk mağazanın da İngiltere'de Londra'da açılması ile ilgili görüşler ön plana çıktı. Bu işbirliğinin Türkiye'de Galatasaray Store veya Fenerium'la ilgili olmadığı bu mağazalarda kulüplerin sadece kendi lisanslı ürünlerini satacakları belirtildi.

Amatör branşlardaki sponsorluğun ardından Avrupa'da ortak mağaza ile ilgili çalışma yürüten iki kulübün saha içindeki rekabeti en yüksek düzeyde tutacağı ancak menfaatleri gereği bu tarz adımları da atmak zorunda olduğu vurgulandı. Galatasaray'da özellikle Mustafa Cengiz döneminde Fenerbahçe ile ipler gerilirken Burak Elmas'ın başkan seçilmesinden sonra gerginlik son buldu.

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