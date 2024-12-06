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Spor

Fenerbahçe ve Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası kararı! Maçlara çıkmayacaklar

Fenerbahçe ve Kasımpaşa, mali sebeplerle Türkiye Kupası'na katılmama kararı aldı. İşte detaylar...

6 Aralık 2024 Cuma 14:12 - Güncelleme:
Fenerbahçe ve Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası kararı! Maçlara çıkmayacaklar
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda yer almayacağı iddialarına ilişkin, "Böyle bir niyet varsa, gerekli diyaloglarla durumun rayına oturacağını düşünüyorum." dedi.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekiminin ardından açıklamalarda bulunan Otyakmaz, kupanın Avrupa kupalarına katılmak adına kısa yol olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele etmeyeceğiyle ilgili iddialar hakkında da açıklamalarda bulunan Otyakmaz, "Ben de biraz önce öğrendim. O yüzden net bir fikrim yok. Yukarıya çıkınca konuşacağız. Böyle bir niyet varsa, gerekli diyaloglarla durumun rayına oturacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Lig yarışının uzun ve meşakkatli olduğunu vurgulayan TFF 1. Başkan Vekili Otyakmaz, şöyle devam etti:

"Kupanın lig mücadelesine göre daha kısa yol olduğunu söyleyebiliriz. Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. tur kuralarını çektik. Aynı şehirlerin takımları 4 maçta karşı karşıya gelecek. Kura azizliği oldu diyebilirim. Onlar adına da iyi olmuştur. En azından kış aylarında seyahatten kurtuldular. Bütün takımlarımıza kazasız belasız bir tur diliyorum."

Bu turun ardından takımların grup maçlarında karşılaşacağını hatırlatan Otyakmaz, "Turu geçen 19 takımın haricinde Avrupa kupalarına katılan 5 takımla birlikte 24 takımlı, Avrupa kupalarındaki gibi bir lig olacak. İlk kez deneniyor ama heyecanlı bir durum olacaktır." açıklamasında bulundu.

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