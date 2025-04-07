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Spor

Fenerbahçe ve Lazio anlaştı! Tarih belli oldu

Fenerbahçe için İtalya'dan beklnemedik bir haber gündeme geldi. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, yaz aylarında Lazio ile bir dostluk maçı oynayacak.

Haber Merkezi7 Nisan 2025 Pazartesi 18:12 - Güncelleme:
Fenerbahçe ve Lazio anlaştı! Tarih belli oldu
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Fenerbahçe için İtalya'dan sürpriz bir haber gündeme geldi.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, yaz aylarında Lazio ile bir dostluk maçı oynayacak.

İtalyan basınında yer alan haberde, "Lazio, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Marco Baroni'nin takımı, 30-31 Temmuz tarihlerinde Jose Mourinho'nun takımına karşı bir dostluk maçı oynayacak." ifadeleri yer aldı. Fenerbahçe ve Lazio arasında oynanacak dostluk maçının hangi ülkede olacağına dair bilgi ise verilmedi.

Lazio, İtalya Serie A'da 31 maçta topladığı 55 puanla altıncı sırada yer alıyor.

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