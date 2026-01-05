İSTANBUL 16°C / 10°C
Spor

Fenerbahçe ve Samsunspor, Adana'ya geldi

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde yarın Adana'da karşılaşacak Fenerbahçe ile Samsunspor'un kafileleri kente ulaştı.

Adana'da yarın Turkcell Süper Kupa yarı final maçında karşılaşacak Fenerbahçe ve Samsunspor'un kafileleri kente ulaştı.

Fenerbahçe ve Samsunspor kafilelerini taşıyan uçaklar, Mersin'in Tarsus ilçesindeki Çukurova Uluslararası Havalimanı'na indi.

Her iki takımın kafilesi, daha sonra otobüslerle Adana'da konaklayacakları otele geçti.

Yeni Adana Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakanın galibi, Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasının kazananıyla 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda mücadele edecek.

