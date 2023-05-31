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Spor

Fenerbahçe ve Trabzonspor'a kötü haber

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Mislav Orsic için yeni bir talip çıktı. İngiliz basınının haberine göre Fransa Ligue 1 ekibi Montpellier de oyuncuya talip oldu.

31 Mayıs 2023 Çarşamba 19:13 - Güncelleme:
Fenerbahçe ve Trabzonspor'a kötü haber
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Daily Express'te yer alan habere göre, Hırvat futbolcu Mislav Orsic, Southampton'un Premier Lig'den düşmesinin ardından takımdan ayrılacak.

Bu gelişmenin ardından Fransız ekibi Montpellier'in de Miroslav Orsic ile ilgilendiği öne sürüldü.

30 yaşındaki futbolcunun ayrıca Osasuna ve Dinamo Zagreb'in de transfer listesinde yer aldığı iddia edildi.

Southampton ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Hırvat futbolcunun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

MİROSLAV ORSİC'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Hırvat yıldız bu sezon Southampton tüm kulvarlarda toplam 32 karşılaşmada görev aldı. Mislav Orsic, bu karşılaşmalarda 13 gol 8 asistlik performans gösterdi.

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