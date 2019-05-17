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Fenerbahçe Vedat Muric'i bitirdi

Giresun'a gittiğinde aylık 5 bin Dolar'a imza atan Vedat, Rize'deki performansıyla devleri peşine taktı. Fenerbahçe, oyuncuya Rize'de kazandığının 3 katını önerecek. 1 yıl sözleşmesi kalan Kosovalı'nın kulübüne 2.5 milyon Euro'dan kapı açılacak.

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Bu sezon gösterdiği performansla hedeflerine erken havlu atan Fenerbahçe, gelecek sezon için gemileri yaktı...

Gol yollarında sıkıntı çeken ve transferde önceliğini forvet hattına veren Sarı-Lacivertliler, listesinin ilk sırasına ise Çaykur Rizespor'un yıldızı Vedat Muriç'i aldı.

Kesenin ağzını açan Fenerbahçe, gelecek sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 25 yaşındaki futbolcu için Karadeniz ekibine 2.5-3 milyon Euro bandında bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

RİZE'DEN TRANSFERE YEŞİL IŞIK

Her fırsatta 'Bir teklif olursa orta yol buluruz, Muriç'in önünü kapatmayız' gibi ifadeler kullanan Rize Başkanı Hasan Kartal'ın da teklife sıcak bakabileceği öğrenildi. Fenerbahçe, golcü futbolcuya önereceği sözleşme şartlarını da belirledi. Ali Koç ve kurmayları, 25 yaşındaki oyuncuya seneliği 1.5 milyon Euro'dan 3+1 yıllık anlaşma teklif etmeyi planlıyor.

60 BİN DOLARDAN 1.5 MİLYON EURO'YA

2014-15 sezonunda Giresunspor ile başlayan Türkiye kariyerinde Rize formasıyla zirve yapan Muriç'in aldığı ücretler de artmaya başladı. Giresun'da ayda sadece 5 bin Dolar kazanan tecrübeli forvet, Gençlerbirliği'nde ise yıllığı 300 bin Euro'ya oynuyordu. Rize'ye senelik 500 bin Euro'ya imza atan Muriç, Fenerbahçe'ye transfer olursa her sezon 1.5 milyon Euro kazanacak.

(Turkiye)

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