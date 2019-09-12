Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in sözleşmesine 50 milyon Euro serbest kalma maddesi ekleyecek
Fenerbahçe, Tottenham, Lazio ve Atletico Madrid gibi devlerin radarına giren golcü futbolcusu Vedat Muriç'in serbest kalma bedelini belirledi.
Sarı-lacivertli yönetim, EURO 2020 elemelerindeki müthiş performansıyla başta Tottenham olmak üzere birçok kulübün ilgisini çeken Vedat Muriç'in sözleşmesini iyileştirecek. Fenerbahçe Yönetimi de devlerin radarına giren Muriç'in sözleşmesini yenileme kararı aldı.
Yıldız oyuncunun serbest kalma bedelinin 50 milyon euro alacağı ifade edildi.
(Fotomaç)
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