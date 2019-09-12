Sarı-lacivertli yönetim, EURO 2020 elemelerindeki müthiş performansıyla başta Tottenham olmak üzere birçok kulübün ilgisini çeken Vedat Muriç'in sözleşmesini iyileştirecek. Fenerbahçe Yönetimi de devlerin radarına giren Muriç'in sözleşmesini yenileme kararı aldı.

Yıldız oyuncunun serbest kalma bedelinin 50 milyon euro alacağı ifade edildi.

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