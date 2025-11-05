İSTANBUL 19°C / 15°C
Spor

Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçı kamp kadrosunu duyurdu

UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen'e konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. İşte detaylar...

AA5 Kasım 2025 Çarşamba 15:18 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçı kamp kadrosunu duyurdu
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın Çekya ekibi Viktoria Plzen'le deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Domenico Tedesco'nun belirlediği 21 kişilik kadroda şu isimler yer alıyor:

Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, Fred, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran.

