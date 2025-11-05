İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2025 Çarşamba / 15 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,1157
  • EURO
    48,4057
  • ALTIN
    5361.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçına hazır
Spor

Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçına hazır

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA5 Kasım 2025 Çarşamba 14:15 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçına hazır
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın deplasmanda Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Tam kadro idmanda yer alan sarı-lacivertli futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ve 5'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde, Viktoria Plzen mücadelesinin taktiğinin çalışıldığı öğrenildi.

Bugün özel uçakla Çekya'ya gidecek sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Domenico Tedesco ile futbolculardan Jayden Oosterwolde, TSİ 20.30'da karşılaşmanın oynanacağı Mesta Stadı'nda basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

Viktoria Plzen-Fenerbahçe mücadelesi, yarın TSİ 23.00'te başlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı düştü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.