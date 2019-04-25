Fenerbahçe, Visca ve Emre'nin peşinde
Fenerbahçe'de yönetim transferde rotasını Başakşehir'e çevirecek... Visca'yı gözüne kestiren Fener, eski yıldızı Emre Belözoğlu'nu sportif direktörlük yapmak istiyor.
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un Medipol Başakeşhir Teknik Direktörü Abdullah vcı ile görüştüğünün ortaya çıkmasının ardından flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, Başakşehir'den iki ismi daha istediği öne sürüldü.
FENERBAHÇE, VISA VE EMRE'NİN PEŞİNDE
Fenerbahçe'nin hedefindeki diğer iki ismin Edin Visca ve Emre Belözoğlu olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetim Başakşehir'in ve belki de ligin en flaş ismi olan Edin Visca'yı kadrosuna katmak istiyor. Müthiş bir performans ortaya koyan Boşnak yıldız son iki sezon başında da transfer gündemine gelmiş ancak sonuç alınamamıştı. Fenerbahçe, Edin Visca'nın dışında eski futbolcusu Emre Belözoğlu konusunda da planlar yapıyor..
FUTBOLU BIRAKMA HAZIRLIĞINDA
Alınan bilgilere göre yönetim, jubile hazırlığında olan Emre'yi sportif direktör olarak göreve getirmek istiyor. Milli futbolcu da daha önce yaptığı açıklamalarda, kariyerine Fenerbahçe'de yeni bir görevle devam etmeyi düşündüğünü ifade etmişti. F.Bahçe kısa sürede resmi girişimlere başlayacak.
(Takvim)
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