F.Bahçe gelecek sezonda hücum hattını yeniden oluşturmayı planlıyor. Bu doğrultuda Sarı-Lacivertliler, Dzeko ve Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırıp, daha genç ve atletik bir isim tranfer etmek istiyor. F.Bahçe Yönetimi de Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Dusan Vlahovic'i gündemine almıştı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Newcastle United ve Galatasaray da Sırp forvet için Juventus'un kapısını çaldı. G.Saray'ın Osimhen'in takımda kalmaması durumunda, yerini Vlahovic'le doldurmak istediği belirtildi. Bir futbol programına konuşan Juventus Sportif Direktörü Cristiano Guintoli ise, "Henüz bilmiyorum, menajerleriyle konuşmak için sezon sonunu bekleyeceğiz. Fenerbahçe'den ilgi var mı? Bilmiyorum, Dusan hakkında onlarla hiç konuşmadım" diye konuştu.