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Fenerbahçe, Wálter Kannemann için harekete geçti

Damien Comolli'nin Avrupa piyasasında fiyatların yüksek olması nedeniyle rotasını Güney Amerika'ya çevirdiği öğrenildi.

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Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, transfer avına çıktı. Fransız futbol adamının, Avrupa piyasasında fiyatların yüksek olması nedeniyle rotasını Güney Amerika'ya çevirdiği öğrenildi.
 
Diego Reyes'ten memnun kalmayan Sarı-Lacivertliler'in önceliği savunmaya verdiği ve Comolli'nin de burada listedeki isimler için temasta bulunacağı belirtildi. Teknik heyetin listesinde ilk sırada Jailson'un eski takım arkadaşı Wálter Kannemann olduğu ortaya çıktı. 
 
1.5 MİLYON EURO ÖNERİLECEK 
 
Comolli burada Gremio ile pazarlıklara başlayacak… Fransız futbol adamı bu transfer öncesinde takımın başında bulunan Erwin Koeman'dan da onay aldı. Başkan Ali Koç'un da Koeman'ın onayı sonrasında Comolli'ye 'bu transferi bitir' direktifi verdiği belirtildi.
 
Piyasa değeri 2 milyon 500 bin euro olan 27 yaşındaki Arjantinli oyuncu için Brezilya ekibine 1 milyon 500 bin euro bonservis önerilecek. Comolli, bu transferde ikili ilişkilerine çok güveniyor. (Güneş)

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