Fenerbahçe, Wilfried Zaha'nın alternatifini belirledi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kanada yıldız bir transfer yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE'DEN SÜRE İSTEMİŞTİ

Sarı lacivertli takım bu anlamda çalışmalarını sürdürürken gündemine Wilfried Zaha'yı almış, transferde de önemli mesafe katetmişti ancak oyuncunun sarı lacivertlilerden süre istediği belirtilmişti.

ZAHA'NIN ALTERNATİFLERİ

A Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Wilfried Zaha'nın alternatifi olarak en son Lille forması giyen Jonathan Bamba ve bonservisi Lyon'da olan Karl Toko Ekambi'yi belirledi.

İKİSİNDEN BİRİ BİTECEK

Sarı lacivertli kulüp, Zaha'dan olumsuz bir haber gelmesi halinde bu iki isimden birini kadrosuna katacak.

BAMBA VE EKAMBİ KİMDİR?

Lyon ile 114 maça çıkan 30 yaşındaki Ekambi, 38 gol ve 19 asist yapma başarısı gösterdi. 27 yaşındaki Jonathan Bamba ise Lille ile 200 maça çıktı ve 29 gol, 35 asist yapma başarısı gösterdi.