10 Eylül 2020 Perşembe 20:00 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 20:15

beIN SPORTS'un haberine göre; Fenerbahçe, Wolfsburg'da forma giyen Fransız savunmacı Marcel Tisserand'ı transfer etti. Transferde adı sarı lacivertlilerle geçen Tisserand önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek.



Marcel Tisserand kimdir?

2018 yılından beri Alman ekibinde forma giyen Marcel Tisserand, geçtiğimiz sezon 23 maçta görev aldı. 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Lens, Monaco ve Toulouse gibi takımlarda da oynadı. 27 yaşındaki tecrübeli stoper, 2018 yılından beri Wolfsburg'da forma giyiyor. 15 kez de milli oldu.