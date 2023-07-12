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Spor

Fenerbahçe, Yam Madar transferini bitiriyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, Partizan'da forma giyen Yam Madar'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

12 Temmuz 2023 Çarşamba 09:33 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Yam Madar transferini bitiriyor
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Fenerbahçe Beko, Partizan'ın 22 yaşındaki İsrailli oyun kurucusu Yam Madar'ı transfer ediyor.

Litvanya'dan Basketnews'in haberine göre; Partizan'dan ayrılan ve serbest durumda olan Yam Madar'a birçok takım teklif yaptı ancak İsrailli yeteneğin son kararı Fenerbahçe Beko oldu.

YAM MADAR KİMDİR?

Geçen sezon EuroLeague Oyuncular Birliği tarafından 'En İyi Genç Oyuncu' ödülünün sahibi olan 1.90 boyundaki Yam Madar, 5.8 sayı, 1.2 ribaunt ve 1.6 asist ortalamaları yakaladı.

Yam Madar, 2022/23 sezonunda THY EuroLeague'in genç oyunculara verdiği 'EuroLeague Yükselen Yıldız' ödülünün de sahibi oldu.

Hapoel Tel Aviv altyapısından yetişen İsrailli oyun kurucu, 2020 NBA draftında Boston Celtics tarafından 47. sırada seçilmişti.

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