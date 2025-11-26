Fenerbahçe, yarın sahasında Ferencvaros'u ağırlayacak

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.45'te Macar ekibi Ferencvaros ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu organizasyonda oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 7 puanla averajla 15. sırada bulunuyor. Ferencvaros ise 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan sonucu 3. sırada yer alıyor. Ligde galibiyet serisi yakalayan ve Avrupa Ligi'nde de sahasında oynadığı 2 maçı kazanan Fenerbahçe, serisine devam ederek üst sıralara çıkmak istiyor.

3. RANDEVU

Fenerbahçe, Ferencvaros ile 54 yıl sonra karşı karşıya gelecek. İki ekip ilk olarak 1971-1972 sezonunun başında UEFA Kupası'nda rakip oldu. İstanbul'da oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle biterken, rövanşta 3-1 kazanan Macar ekibi tur atladı. Taraflar, yarınki karşılaşmayla birlikte 3. kez kozlarını paylaşacak.

FRED, İSMAİL VE OOSTERWOLDE CEZALI

Viktoria Plzen maçında sarı kart gören İsmail Yüksek, Jayden Oosterwolde ve Fred, cezalı duruma düştü. Bu 3 isim Ferencvaros'a karşı forma giyemeyecek. Oosterwolde, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki 4 müsabakada da 90 dakika formayı terletti. İsmail Yüksek ise 3 karşılaşmaya 11'de başlarken, Fred de 3 maçta sonradan oyuna dahil oldu.

Sakatlıkları nedeniyle Sebastian Szymanski ve Çağlar Söyüncü'nün de tedavileri sürüyor.

AVRUPA KUPALARINDA 295. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında yarın oynayacağı mücadeleyle birlikte 295. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 116 galibiyet alırken, 63 maçta da berabere kaldı. 115 mücadelede ise yenilgi yaşadı. Kanarya, rakip filelere 401 gol gönderirken, kalesinde ise 416 gol gördü.

KUPA 2'DE 153. MAÇ

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 152 karşılaşma oynadı. Kanarya, bu kulvarda 66 galibiyet, 39 beraberlik ve 47 mağlubiyet elde etti. Bu süreçte 212 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde 191 gole engel olamadı.

MACAR TAKIMLARI İLE 16. KEZ

Fenerbahçe, Macar ekipleriyle 15 müsabakaya çıktı. Sarı-lacivertliler, en fazla MTK Budapeşte ile karşılaştı. Kupa Galipleri Kupası, UEFA Kupası ve Şampiyonlar Ligi elemeleri olmak üzere 7 kez rakip olduğu MTK Budapeşte'ye 3 kez üstünlük sağlayan Fenerbahçe, 3 maçta ise kaybetti. 1 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe, o dönemki adıyla Videoton FC (Fehervar FC), Csepel FC ve Honved takımlarıyla da 2'şer kez karşılaştı.

Sarı-lacivertliler, Macar takımlarına karşı toplam 6 galibiyet elde ederken, 4 kez berabere kaldı, 5 kez de mağlup oldu.

FERENCVAROS, MACARİSTAN LİGİ'NDE 3. SIRADA

Macaristan'ın en üst futbol futbol ligi olan Nemzeti Bajnoksag I'da Ferencvaros, bu sezon 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 28 gol gönderen Ferencvaros, kalesinde 16 gol gördü. Robbie Keane'nin öğrencileri ligin son maçında Nyiregyhaza Spartacus'a 3-1 kaybetti. Yeşil-beyazlılarda Barnabas Varga, bu sezon takımının gol yükünü çekiyor. Tüm kulvarlarda 18 gol kaydeden Varga'nın, ligde 10 golü bulunuyor. Gruber Zsombor da takımına 7 gollük katkı sağladı. Bir dönem Fatih Karagümrük forması giyen Aleksandar Pesic ise 2'si Avrupa kupalarında olmak üzere 4 gole imza attı.

RİCARDO DE BURGOS DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Ferencvaros arasında oynanacak müsabakada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Ricardo de Burgos düdük çalacak. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ile Asier Perez De Mendiola yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak. Karşılaşmada VAR koltuğunda Cesar Soto Grado, AVAR'da da Daniel Trujillo Suarez oturacak.

LEVENT MERCAN LİSTEYE DAHİL EDİLDİ

Kanarya, UEFA'ya sunduğu oyuncu listesinde değişikliğe gitti. Sarı-lacivertlilerde kadro dışı kalan Cenk Tosun'un yerine Levent Mercan listeye dahil edildi.

Fenerbahçe'de UEFA listesindeki isimler şöyle:

"İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Ederson, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Edson Alvarez, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Marco Asensio."