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Spor

Fenerbahçe yarın Samsunspor deplasmanına konuk olacak

Süper Lig'de milli ara bitti. Fenerbahçe ligin 9. haftasında yarın Samsunspor deplasmanına konuk olacak.

AA19 Ekim 2024 Cumartesi 09:59 - Güncelleme:
Fenerbahçe yarın Samsunspor deplasmanına konuk olacak
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 16 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Samsunspor ise 6 galibiyet ve 2 yenilgi sonucunda topladığı 18 puanla ikinci sırada yer alıyor.

İSMAİL YÜKSEK'İN DURUMU BUGÜN NETLİK KAZANACAK

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan milli futbolcu İsmail Yüksek'in durumu bugün yapılacak son çalışmanın ardından belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile oynanan müsabakada omzundan sakatlanan İsmail Yüksek, A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ve İzlanda maçlarının kadrosunda yer alamadı.

DEPLASMANDA KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon ligde çıktığı 4 deplasman karşılaşmasında 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Sezonun ikinci haftasında Göztepe ile İzmir'de karşılaşan sarı-lacivertli ekip, 90 dakika sonunda sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken, bu maçın ardından rakip sahada Çaykur Rizespor'u 5-0, Kasımpaşa'yı 2-0 ve Antalyaspor'u da 2-0'lık sonuçlarla mağlup etti.

Jose Mourinho'nun ekibi, ligde deplasmanda çıktığı son 3 maçı da gol yemeden kazandı.

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