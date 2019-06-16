29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9025
  • 6,6388
  • 254.515
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe, Yasir Subaşı harekete geçti

Wolfsburg'dan Murat Sağlam'ı kadrosuna katan, Benfica'dan Ljubomir Fejsa'nın transferinde sona gelen Fenerbahçe'nin transferde yeni hedefi ortaya çıktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sarı-lacivertlilerin, geçtiğimiz sezon başında Ümraniyespor'a transfer olan Yasir Subaşı'nı kadroya katma kararı aldığı iddia edildi.
 
A Spor'da yer alan habere göre; Ümraniyespor'da 24 maça çıkan 23 yaşındaki sol bek Yasir Subaşı için sarı-lacivertli yönetim harekete geçecek. Bu transfer için Fenerbahçe'nin 1 milyon TL'lik geri alma bedelini ödeyeceği belirtildi.
 
ÜMRANİYESPOR'DAN AÇIKLAMA
 
Ümraniyespor Başkanı Recep Yoğurtçu ise iddialar hakkında "Şu anda böyle bir şey yok. Yasir Subaşı'nın sözleşmesinde Fenerbahçe talep ederse, belli bir miktar ödeyerek, bonservisini geri alabileceğine dair madde var. Şu ana kadar Fenerbahçe'den böyle bir talep gelmedi." ifadelerini kullandı." şeklinde konuştu.
 
YASİR SUBAŞI KİMDİR?
 
Fenerbahçe altyapısında yetişen Yasir Subaşı, 2015-2016 sezonunda A Takım formasıyla iki Ziraat Türkiye Kupası maçında şans buldu. Victor Pereira'nın o dönem şans verdiği Yasir Subaşı daha sonra A Takımda forma şansı bulamadı. 2017-2018 sezonunda Sakaryaspor'da kiralık olarak forma giyen Yasir Subaşı, daha sonra Fenerbahçe'den ayrıldı.
 

MHP böyle duyurdu! Devlet Bahçeli´den İstanbul çıkarması

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bahçeli'den S-400 açıklaması: Bu iş bitmiştir

Bahçeli'den S-400 açıklaması: Bu iş bitmiştir

Terör örgütüne bir 'Pençe' daha: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütüne bir 'Pençe' daha: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Kırıkkale'de facia: 2 ölü

Kırıkkale'de facia: 2 ölü

'Suudi Arabistan’daki idam kararlarının politik analizi'

'Suudi Arabistan’daki idam kararlarının politik analizi'

İran'dan çarpıcı çıkış: ABD sorumlu

İran'dan çarpıcı çıkış: ABD sorumlu

Polisten alkışlanacak hareket! Saniyeler kala yetişti

Polisten alkışlanacak hareket! Saniyeler kala yetişti

Otomobil teklifine rağmen satmıyor!

Otomobil teklifine rağmen satmıyor!

'Oğlumun şehit olacağını o doğmadan rüyamda gördüm'

'Oğlumun şehit olacağını o doğmadan rüyamda gördüm'
 

POPÜLER HABERLER

Türk polisi okulunu şaşıran öğrenci için harekete geçti! İşte o görüntüler...

Türk polisi okulunu şaşıran öğrenci için harekete geçti! İşte o görüntüler...

Suriye sınırı 'beton duvar' ile huzur buldu

Suriye sınırı 'beton duvar' ile huzur buldu

40 etkileyici tasarım harikası

40 etkileyici tasarım harikası

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA