Fenerbahçe, Yasir Subaşı harekete geçti

Sarı-lacivertlilerin, geçtiğimiz sezon başında Ümraniyespor'a transfer olan Yasir Subaşı'nı kadroya katma kararı aldığı iddia edildi.

A Spor'da yer alan habere göre; Ümraniyespor'da 24 maça çıkan 23 yaşındaki sol bek Yasir Subaşı için sarı-lacivertli yönetim harekete geçecek. Bu transfer için Fenerbahçe'nin 1 milyon TL'lik geri alma bedelini ödeyeceği belirtildi.

ÜMRANİYESPOR'DAN AÇIKLAMA

Ümraniyespor Başkanı Recep Yoğurtçu ise iddialar hakkında "Şu anda böyle bir şey yok. Yasir Subaşı'nın sözleşmesinde Fenerbahçe talep ederse, belli bir miktar ödeyerek, bonservisini geri alabileceğine dair madde var. Şu ana kadar Fenerbahçe'den böyle bir talep gelmedi." ifadelerini kullandı." şeklinde konuştu.

YASİR SUBAŞI KİMDİR?

Fenerbahçe altyapısında yetişen Yasir Subaşı, 2015-2016 sezonunda A Takım formasıyla iki Ziraat Türkiye Kupası maçında şans buldu. Victor Pereira'nın o dönem şans verdiği Yasir Subaşı daha sonra A Takımda forma şansı bulamadı. 2017-2018 sezonunda Sakaryaspor'da kiralık olarak forma giyen Yasir Subaşı, daha sonra Fenerbahçe'den ayrıldı.