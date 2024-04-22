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Spor

Fenerbahçe yeni bir rekor için sahaya çıkıyor!

Deplasman performansıyla parmak ısırtan Fenerbahçe, bugün sahadan 3 puanla ayrılırsa tüm zamanların en iyi derecesine ulaşacak.

Türkiye22 Nisan 2024 Pazartesi 15:51 - Güncelleme:
Fenerbahçe yeni bir rekor için sahaya çıkıyor!
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Fenerbahçe, bugün Sivas deplasmanında şampiyonluk umudu için mücadele edecek.

YENİ BİR REKOR PEŞİNDE

Puan kaybı hâlinde şampiyonluk yarışında ağır yara alacak olan sarı lacivertliler, Sivas'ı yenerek hem kritik bir virajı hasarsız atlatmayı hem de yeni bir rekor kırmayı planlıyor.

Bu sezon 15 galibiyet, 1 beraberlikle ligin en iyi deplasman performansına imza atan Fenerbahçe, sahadan galibiyetle ayrılırsa 49 puana ulaşarak, yine kendisine ait 2020-21'deki 47 puanlık rekoru kıracak.

"İPLER BİZİM ELİMİZDE"

Deplasmandaki son 10 maçını kazanan, 21 maçlık yenilmezlik serisi yakalayarak tarihe geçen İsmail Kartal bir rekoru daha kırmaya çok yakın. Camianın şampiyonluk hasretini bitirmekte kararlı olan İsmail Kartal, Sivas yolculuğu öncesi "Her maç final" hatırlatması yaparken "İşimizi doğru yaparsak kupa bizim ellerimizde yükselecek. Şampiyonluk için gereken her şeye sahibiz" şeklinde konuştu. Oyuncular da kalan haftalarda kayıp yaşamadan şampiyon olacaklarına dair hocaya söz verdi.

4 İSİM İSTANBUL'DA BIRAKILDI

Fenerbahçe, kritik Sivasspor maçının son taktik provasını dün gerçekleştirdi. Kamp kadrosunda Bonucci, Serdar Aziz, Zajc ve sakat olan Oosterwolde yer almadı.

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