Star.com.tr 27 Ekim 2021 Çarşamba 09:38 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 09:38

Fenerbahçe Gökhan Gönül ayrılığı sonrasında sağ bek mevkiine aradığı ismi Menemenspor'da buldu. TFF 1. Lig'de Menemenspor forması giyen İlyas Bircan sarı lacivertlilerin sağ bek bölgesi için transfer listesinde bulunuyor. 22 yaşındaki genç oyuncu Menemenspor'a Almanya Bölgesel Lig Kuzey takımı HSC Hannover'den sezon başında transfer olmuştu.

FENERBAHÇE'NİN YENİ GÖKHAN GÖNÜL'Ü OLACAK

Fenerbahçe sağ bek bölgesine Gökhan Gönül'ü rekabete sokmak adına Antalyaspor'dan Nazım Sangare'yi transfer etmişti. Beklentilerin altında kalan Nazım yedek kulübesine mahkum kalırken Vitor Pereira'nın 3-4-3 sistemiyle de 11'de kendisine yer bulamamıştı. Sarı lacivertliler yeni yabancı kuralıyla birlikte hem genç hem de yerli statüde oynayabilecek bir isme yöneldi. TFF 1. Lig'de Menemenspor forması giyen İlyas Bircan Fenerbahçe'nin transfer listesinde. Sarı lacivertliler İlyas Bircan'a geleceğin Gökhan Gönül'ü gözüyle bakıyor.

İLYAS BİRCAN HANNOVER 96 ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

Almanya'da Hannover 96 altyapısından yetişen İlyas Bircan Almanya'da çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştı. Bu sezon Menemenspor'da ise 1 maça çıkan oyuncu henüz gol kaydedemedi.