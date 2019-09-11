Fenerbahçe yeni golcüsü için girişimlere başladı!

Transfer döneminde adı sarı- lacivertliler ile anılan George Puscas, kariyerini Reading'de sürdürüyor.

Ancak Fenerbahçe, Rumen hücum oyuncusunun peşini bırakmış değil. Kanarya'nın scoutları 23 yaşındaki genç yıldızı hem Reading'in hem de Romanya'nın milli maçlarında izlemeyi sürdürüyor.

Teknik direktör Ersun Yanal'a da düzenli şekilde raporlar gidiyor. Bu sezon Vedat ve Mevlüt'ü kadrosunda bulunduran F.Bahçe, Puscas'ı gelecek yıl için düşünüyor.

(Sabah)