Fenerbahçe yeni golcüsü için girişimlere başladı!
Transfer döneminde adı sarı-lacivertliler ile anılan George Puscas, kariyerini Reading'de sürdürüyor. Ancak Fenerbahçe, Rumen hücum oyuncusunun peşini bırakmış değil.
Transfer döneminde adı sarı- lacivertliler ile anılan George Puscas, kariyerini Reading'de sürdürüyor.
Ancak Fenerbahçe, Rumen hücum oyuncusunun peşini bırakmış değil. Kanarya'nın scoutları 23 yaşındaki genç yıldızı hem Reading'in hem de Romanya'nın milli maçlarında izlemeyi sürdürüyor.
Teknik direktör Ersun Yanal'a da düzenli şekilde raporlar gidiyor. Bu sezon Vedat ve Mevlüt'ü kadrosunda bulunduran F.Bahçe, Puscas'ı gelecek yıl için düşünüyor.
(Sabah)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.