Ligde ve Avrupa'da şampiyonluk isteyen Fenerbahçe, devre arasında önemli yıldızları kadrosuna katmak için arayışlara başladı.

Performanslarıyla eleştirilen Joshua King ve Ryan Kent ile yollarını ayırmayı planlayan sarı lacivertlilerin yeni hedefi ise Portekizli sol kanat oyuncusu Jota.

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Suudi Arabistan kulübü Al İttihad ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan yıldız oyuncunun da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı gelen haberler arasında. Fenerbahçe, kulübünde oynama izni olmayan Portekizli kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde yıldız oyuncunun menajeri ile bir araya gelmesi bekleniyor.

45 MİLYON EURO BONSERVİS

Bu görüşmede transfer şartları masaya yatırılacak. Benfica, Real Valladolid ve Celtic gibi takımların formasını giyen Portekizli yıldız futbolcu Jota için şimdiye kadar 45 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Suudi ekibinde 7 karşılaşmada boy gösteren Jota'nın sadece 1 golü bulunuyor. Kulüp kariyerinde 206 maçta 46 gol ve 45 asist üreten genç yıldız, toplamda 91 gole katkıda bulundu.