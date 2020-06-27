İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,86
  • EURO
    7,7185
  • ALTIN
    390.681
  • BIST100
    114668
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu
Spor

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 29. hafta maçında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Takımların ilk 11'leri belli oldu...

27 Haziran 2020 Cumartesi 17:43 - Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 18:04
ABONE OL

Ülker Stadyumu'nda saat 18.30'da başlayacak Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçını Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Cem Satman yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Burak Şeker. Maçın VAR'ı Koray Gençerler, AVAR'ı ise Emre Kargın.

Takımların ilk 11'leri şöyle:

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar Aziz, Gustavo, Hasan Ali, Jailson, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Mehmet Ekici, Garry Rodrigues, Vedat Muriç

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Karim Hafes, Mina, Hadebe, Chebake, Robin Yalçın, Sakıb Aytaç, Murat Yıldırım, Acquah, Gökhan Töre, Umut Bulut

Bakan Soylu'dan YKS'ye geç kalan öğrenciler için seferber olan polislere teşekkür

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.