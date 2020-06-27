27 Haziran 2020 Cumartesi 17:43 - Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 18:04

Ülker Stadyumu'nda saat 18.30'da başlayacak Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçını Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Cem Satman yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Burak Şeker. Maçın VAR'ı Koray Gençerler, AVAR'ı ise Emre Kargın.

Takımların ilk 11'leri şöyle:

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar Aziz, Gustavo, Hasan Ali, Jailson, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Mehmet Ekici, Garry Rodrigues, Vedat Muriç

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Karim Hafes, Mina, Hadebe, Chebake, Robin Yalçın, Sakıb Aytaç, Murat Yıldırım, Acquah, Gökhan Töre, Umut Bulut