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Spor

Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı

Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı.

20 Haziran 2023 Salı 18:08 - Güncelleme:
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı
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Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları gerçekleştirilen lansmanda tanıtıldı.

Sarı-lacivertliler yeni sezonda 'Çubuklu, 'Sarı' ve 'Lacivert-siyah' formalarla sahada olacak.

ARDA GÜLER DE KATILDI

Geçtiğimiz gün Galler karşısında şık bir gole imza atan Arda Güler de lansmana katıldı.

'GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Lansmandan önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımın genç ismi Arda Güler ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede Ali Koç'un, A Milli Takım'daki golünden dolayı Arda Güler'i tebrik ettiği belirtildi.

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