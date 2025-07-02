İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Temmuz 2025 Çarşamba / 7 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,8942
  • EURO
    47,3075
  • ALTIN
    4279.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı
Spor

Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı

Fenerbahçe ile Adidas arasında futbol, basketbol, voleybol ve tüm altyapı takımlarını kapsayan sponsorluk anlaşması kapsamında hazırlanan 2025-2026 sezonu formalarının tanıtımı çok sayıda davetlinin katılımıyla düzenlendi.

Haber Merkezi2 Temmuz 2025 Çarşamba 00:31 - Güncelleme:
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı
ABONE OL

Fenerbahçe ile Adidas arasında futbol, basketbol, voleybol ve tüm altyapı takımlarını kapsayan sponsorluk anlaşması kapsamında hazırlanan 2025-2026 sezonu formalarının tanıtımı çok sayıda davetlinin katılımıyla düzenlendi.

Fenerbahçe'nin yeni sezon forma tanıtım organizasyonu Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. İş, spor ve sanat dünyasından çok sayıda davetlinin katılımıyla yapılan lansman, ilk olarak ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun hazırladığı menünün sunulduğu kokteyl ile başladı. Daha sonra sarı-lacivertlilerin futbol, basketbol, voleybol ve tüm altyapı takımlarının 2025-2026 sezonunda giyeceği formaların lansmanı için saha içine geçildi. Burada "Ordinaryüs" lakaplı Lefter Küçükandonyadis'in yapay zeka destekli açılış konuşması katılımcıları karşıladı.

FORMALAR 'BİZE EMANET' SLOGANIYLA TANITILDI

Fenerbahçe'nin futbol, basketbol ve voleybolda yaşadığı başarıları kazanan çubuklu formalar dev ekranda hikayesiyle birlikte anlatılırken, seçilmiş 10 tane forma stantta tek tek gösterildi. Yeni sezon formasının tanıtıldığı film katılımcılara dev ekrandan izletildi. Sarı-lacivertli formayla başarılar elde etmiş, kupalar kazanmış sporcular ve aktif olarak oynayan isimlerin de yer aldığı film izleyicilerin beğenisini kazandı.

Daha sonra futbol, basketbol, voleybol ve tüm altyapı takımların 2025-2026 sezonunda giyeceği formaların tanıtımına geçildi. Stadyumdaki özel koreografiler, ışık şovları eşliğinde gerçekleşen defile "Bize Emanet" sloganıyla tanıtıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Acı olay: Kalp krizi geçiren arkadaşını kurtarmak isterken kalp krizi geçirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.