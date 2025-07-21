Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonu öncesi Portekiz'de kamp yapan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde basına kapalı yapılan idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas antrenmanı gerçekleştiren futbolcular daha sonra çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı.

Dün akşam oynanan Uniao de Leiria müsabakasında 60 dakika ve daha fazla forma giyen isimler günü yenileme antrenmanı ve aktif dinlenme yaparak geçirdi.

Sarı-lacivertli ekip yarın yapacağı çalışmayla Portekiz kampındaki çalışmalarına devam edecek.